Детский сад на улице Неделина в Щелкове достроят к концу ноября

Детский сад на улице Неделина в Щелкове возведут к концу ноября. Он будет рассчитан на 240 воспитанников, рассказали в областном Минстрое.

На площадке трудятся 65 человек и спецтехника. Сейчас там монтируют систему наружного освещения и вентиляцию, укладывают напольную и настенную плитку, а также ведут озеленение территории. Строительная готовность уже превысила 95%.

Площадь учреждения составит более 3,5 тысячи квадратных метров. В здании будут работать групповые, музыкальный и физкультурный залы, а также медпункт, пищеблок, кабинеты логопеда и другие помещения.

Детский сад строят за счет бюджетных средств по госпрограмме.