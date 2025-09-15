Детский сад на улице Неделина в Щелкове достроят к концу года

Детский сад вблизи улицы Неделина в Щелкове достроят в ближайшее время. Уже до конца этого года он сможет принять 240 воспитанников.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте трудятся более 80 специалистов. После введения здания в эксплуатацию они начнут благоустройство территории. На ней проведут озеленение и установят игровые площадки.

«Ведутся фасадные и отделочные работ, монтаж витражей, электромонтажные работы, укладка напольной и настенной плитки, установка дверей. Сейчас рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории — обустраиваются детские площадки с теневыми навесами, начался монтаж пешеходных дорожек, озеленение территории», — уточнили в ведомстве.

Площадь здания превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят групповые, спортивный и музыкальный залы, а также медпункт и пищеблок.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.