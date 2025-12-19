Детский сад на улице Неделина достроили в Щелкове

В Щелкове завершили строительство современного детского сада на улице Неделина. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 240 человек, уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детский сад имеет три этажа, его общая площадь составляет более 3,5 тысячи квадратных метров.

«В здании разместились групповые помещения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, административные и технические помещения», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

На территории предусмотрели пункт охраны и систему видеонаблюдения для обеспечения круглосуточной безопасности. Также было проведено озеленение, оборудованы детские и спортивные площадки с безопасным покрытием. Специалисты установили освещение, теневые навесы и игровые комплексы.

Работы проводились в рамках госпрограммы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры.