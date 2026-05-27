Детский сад на улице Московской в Воскресенске откроют в сентябре

Представитель подрядной организации «Строительная компания „Молния“» Максим Головкин рассказал, что на объекте устанавливают направляющие и облицовывают фасад плиткой. Параллельно в здании монтируют электрику, системы канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Также рабочие ведут внутреннюю отделку помещений. Всего на площадке задействовано 25 человек.

Масштабный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья». Уже в сентябре родители смогут водить малышей в комфортное и безопасное здание с современными условиями и ремонтом. Жители и администрация Воскресенска ждут окончания всех работ.