Детский сад на улице Макаревского в Жуковском отремонтируют в 2026 году

В Жуковском начался капитальный ремонт здания детского сада при школе № 12. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья. По данным ведомства, детский сад на улице Макаревского ждет серьезное обновление: подрядчик уже приступил к демонтажу, завозит материалы и оборудование.

Ремонт проводят по государственной программе строительства и обновления социальной инфраструктуры Московской области, а также в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Здание 1983 года площадью более 2,5 тысячи квадратных метров полностью приведут в порядок. Внутри проведут отделочные работы, заменят инженерные сети и сантехнику, обновят входные группы. Кроме того, отремонтируют фасад и крышу здания, модернизируют пищеблок, а также закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного дошкольного отделения запланировано на 2026 год.