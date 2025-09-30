Детский сад на улице Космонавтов в Серпухове отремонтируют в 2026 году

В детском саду № 16 на улице Космонавтов в Серпухове начался капитальный ремонт. В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что подрядчик «Стройреставрация» приступил к демонтажу конструкций.

Работы проводят в рамках большой федеральной программы капитального ремонта объектов образования по поручению президента.

«На объекте работают больше 25 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе капитального ремонта на площади почти три тысячи квадратных метров возведут перегородки, заменят оконные блоки и двери, установят короба вентиляции и проложат новые инженерные коммуникации. Кроме того, здание утеплят, в помещениях покрасят стены, уложат новый пол и заменят осветительные приборы.

Для детского сада приобретут новую мебель и технику.

Обновленное учреждение откроет двери для дошкольников в следующем году.

В общей сложности в Подмосковье планируют отремонтировать 36 детских садов до конца 2026 года.