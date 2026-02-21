Детский сад на улице Коммунистической ждет обновление

На улице Коммунистической продолжается капитальный ремонт детского сада. На текущий момент строительная готовность объекта составляет 10%. На площадке работают 10 человек: одни демонтируют старые конструкции здания, другие уже приступили к общестроительным и отделочным работам.

В ходе капитального ремонта в здании полностью заменят устаревшие инженерные коммуникации. Планируется построить внутренние перегородки, установить окна и двери с улучшенными характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции. Фасады, кровля и входная группа будут обновлены, что придаст зданию современный вид. Во всех помещениях покрасят стены, уложат напольные покрытия и модернизируют освещение.

Также в планах полностью отремонтировать пищеблок, оснастить детский сад новым оборудованием и мебелью. Открытие дошкольного отделения запланировано на сентябрь.

Ремонтные работы проходят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».