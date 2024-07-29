Детский сад на улице Колпакова в Мытищах откроют к сентябрю

Фото: Минстрой МО

В Мытищах достроили детский сад «Ромашка» на улице Колпакова. В министерстве строительного комплекса региона уточнили, что новое учреждение примет воспитанников уже в сентябре.

В новом детском саду обустроили все необходимое: игровые, спальни, раздевалки, буфеты, залы для занятий музыкой и физкультурой. Прилегающую территорию также благоустроили — там появились игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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