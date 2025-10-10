Детский сад на улице Кирова в Подольске отремонтируют в 2026 году

В детском саду при средней школе № 12 в Подольске продолжается капитальный ремонт. Бригады завершают демонтаж.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что работы проводят в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры, которая, является частью национального проекта «Семья».

Площадь здания детского сада на улице Кирова составляет почти две тысячи квадратных метров.

Подрядчики заменят оконные блоки, возведут новые внутренние перегородки и смонтируют вентиляционные короба. В планах также значатся покраска стен, заливка и укладка напольных покрытий, установка современных дверей и новых осветительных приборов.

Значительную часть работ посвятят обновлению инженерных систем: специалисты проложат новые сети водоснабжения, канализации и отопления, а также заменят электропроводку. Кроме того, специалисты выполнят фасадные и кровельные работы.

После завершения ремонта для детского сада закупят новую мебель и современное оборудование.

Обновленное образовательное учреждение откроет двери в следующем году