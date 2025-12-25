Детский сад на улице Кирова в Подольске капитально отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт детского сада при средней школе № 12 в Подольске продолжается. Площадь дошкольного учреждения составляет почти две тысячи квадратных метров.

В здании детского сада на улице Кирова уже завершили демонтажные работы.

Согласно данным Министерства строительного комплекса Московской области, специалисты приступили к ремонту кровли, а также отделке помещений.

В рамках капитального ремонта рабочие возведут внутренние перегородки, обновят фасад и инженерные коммуникации, заменят оконные блоки и двери, установят короба вентиляции и светильники, уложат пол, а также покрасят стены.

Позже в детском саду появятся новые мебель и оборудование.

Капитальный ремонт проведут по государственной программе в рамках реализации национального проекта «Семья».

Обновленный сад откроют в следующем году.