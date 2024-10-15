Детский сад на улице Кирова в Подольске капитально отремонтируют к 2025 году
Дошкольное отделение СОШ № 19 капитально отремонтируют в Подольске. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проект, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.
Дошкольное отделение находится на улице Кирова, ее приведут в порядок по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
Работы завершат в 2025 году.
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