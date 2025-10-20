Детский сад на улице Кирова в Подольске капитально отремонтируют до конца года

В Подольске близится к завершению капитальный ремонт дошкольного отделения учебного заведения № 19, расположенного на улице Кирова. Подрядчик заканчивает основные работы.

Проект реализуют в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируют из областного бюджета.

«Строители завершают отделочные работы, ведут пусконаладку инженерных систем, системы видеонаблюдения, завершают благоустройство прилегающей территории. В здании ведется устройство пандуса, поставка мебели», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте работают 25 специалистов и две единицы техники. В рамках капитального ремонта специалисты утеплили фасад, обновили кровлю, полностью заменили инженерные коммуникации и сантехнику.

Особое внимание рабочие уделили внутренней отделке помещений и модернизации пищеблока. Общая площадь обновленного здания составляет более 963 квадратных метров.

Все работы планируется завершить до конца текущего года.