Детский сад на улице Калинина в Озерах построят к 2027 году

Детский сад построят на улице Калинина в Озерах в 2027 году. Он будет рассчитан на 125 мест.

Как рассказаои в региональном Минстрое, работы на площадке уже начались. Сейчас там обустраивают фундамент.

«Подрядчик ведет монолитные работы по устройству фундаментной плиты. Стройготовность составляет 5,2%», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

В двухэтажном здании разместят шесть групп для ребят от полутора до семи лет, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медкабинет и другие помещения.

На территории разместят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, обсутроят тротуары и проведут озеленение.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.