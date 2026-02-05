Детский сад на улице Калинина в Озерах достроят к 2027 году

Детский сад построят на улице Калинина в Озерах. Он будет рассчитан на 125 мест. Работы планируют завершить в 2027 году.

Сейчас строители ведут работы по устройству арматурного каркаса, гидроизоляции и вывозят грунт.

В двухэтажном здании разместят шесть групп для детей от 1,5 до семи лет. Для них обустроят музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки. Площадь детского сада составит 2,4 тысячи квадратных метров.

На территории учреждения установят игровые площадки, теневые навесы и спортивные комплексы, обустроят проезды и тротуары.

Работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.