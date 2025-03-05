Детский сад на улице Ильича в Чехове отремонтируют к сентябрю

В Чехове на улице Ильича, дом 34а, продолжается капитальный ремонт детского сада № 4. Подрядчик завершил демонтажные работы наполовину, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. После завершения демонтажа строители начнут отделочные работы.

В результате ремонта здание получит обновленный фасад площадью около 900 квадратных метров. Планируется заменить все коммуникации, включая отопление, водопровод, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. Внутри будут проведены отделочные работы, а также отремонтирована крыша. Помимо этого, модернизация затронет пищеблок, входную группу и прилегающую территорию. В завершение работ также обновят мебель.

Завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.