Детский сад на улице Гагарина в Клину капитально отремонтировали

Капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 10 на улице Гагарина в Клину окончен. Двухэтажный детский сад, рассчитанный на 80 человек, готовится к открытию.

«Строители завершили усиление фундамента и надземной части здания, провели ремонт кровли и фасада, установили современные окна и двери, обновили все инженерные сети и сантехническое оборудование, провели ремонт во всех внутренних помещениях, модернизировали пищеблок, привели в порядок прилегающую территорию», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В ведомстве добавили, что работы проводились на 1,9 тысячи квадратных метров.

В детский сад уже завезли современную мебель и оборудование.

Обновление здания проходило по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.