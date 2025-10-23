Детский сад на улице Гаевского в Видном построят на месте аварийного здания

Новый детский сад построят на улице Гаевского в Видном на месте старого аварийного здания. Он будет рассчитан на 200 мест.

Специалисты уже приступили к разработке котлована. Детский сад построят по госпрограмме. Его площадь превысит четыре тысячи квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на девять групп.

«На сегодняшний день на строительной площадке идет разработка котлована. До конца 2026 года планируется завершить работы по устройству железобетонного каркаса здания, внутренних и наружных стен, а также кровли», — сказали в областном Минстрое.

В детском саду обустроят залы для занятий физкультурой и музыкой, спальни, игровые и другие помещения. Здание будут строить с учетом существующего рельефа местности.

Территория будет полностью огорожена. Там высадят кустарники, разместят скамейки, детские площадки и велопарковки.