Детский сад на улице Чкалова в Домодедове отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Домодедове на улице Чкалова начался капитальный ремонт детского сада «Светлячок», дошкольного отделения «Востряковского лицея № 1». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Подрядчик ООО «Мособлстройтрест № 11» сейчас проводит демонтажные работы. В пресс-службе ведомства уточнили, что ремонт ведется в рамках госпрограммы. На объекте трудятся более десяти человек, которые работают на крыше и внутри здания.

Общая площадь здания — 1088,2 квадратных метра. Согласно проекту, отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, а также проведут внутренние работы. Входные группы обновят, а для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Завершить все работы планируют в сентябре 2026 года.