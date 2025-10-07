Детский сад на улице 60 лет Октября в Белоозерском отремонтируют в 2026 году

Дошкольное отделение лицея № 23 отремонтируют на улице 60 лет Октября в городе Белоозерский, расположенном в округе Воскресенск. Подрядчиком стала компания «АртСтрой».

Площадь здания детского сада 1978 года постройки превышает 2,6 тысяч квадратных метра.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что специалисты в рамках реализации проекта обновят инженерные сети, водосточную систему, кровлю, фасад, а также установят системы пожарной безопасности и камеры видеонаблюдения. Прилегающую к зданию территорию благоустроят.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».

Открытие учреждения после капитального ремонта запланировано на следующий год.