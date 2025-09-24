Детский сад на улице 1 Мая в Балашихе отремонтируют в 2026 году

Детский сад при школе № 6 в микрорайоне Саввино в Балашихе капитально отремонтируют. Работы в здании на улице 1 Мая уже начались.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что сотрудники компании «Молния» приступили к демонтажу.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте 15 рабочих и одна единица техники», — уточнили в ведомстве.

В детском саду площадью более тысячи квадратных метров отремонтируют кровлю, заменят инженерные системы, двери и окна, утеплят и обновят фасад, а также проведут необходимый ремонт во внутренних помещениях.

В дошкольном учреждении появятся новые мебель и оборудование.

Кроме того, специалисты проведут благоустройство прилегающей территории.

Открыть детский сад после ремонта планируют в следующем году.