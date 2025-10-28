Детский сад на Подольской улице в Реутове капитально отремонтируют в 2026 году

В Подольске начался капитальный ремонт детского сада при школе № 27 на Подольской улице. Сейчас на объекте проводят демонтажные работы. Здание детского сада, построенное в 1975 году, занимает площадь около 1,8 тысячи квадратных метров.

В детском саду заменят кровлю и водостоки, обновят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех группах и в пищеблоке, а фасад здания получит новый современный вид. Территорию вокруг здания также благоустроят — здесь появятся удобные и безопасные пространства для прогулок.

Открытие обновленного детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.