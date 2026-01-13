Детский сад на Пионерской улице в Королеве открыли после капремонта

Детский сад на Пионерской улице в Королеве открыли после капитального ремонта. Там обновили окна, двери, полы, потолки, заменили коммуникации и сантехнику.

Детский сад рассчитан на 114 воспитанников. Как рассказали в региональном Минстрое, в здании оборудовали шесть групповых, актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны. Также там есть помещение для хранения инвентаря.

В помещениях установили новую мебель, систему видеонаблюдения и турникеты. На территории разместили 11 игровых площадок.

В ходе ремонта в здании утеплили и обновили кровлю и фасад, заменили коммуникации, окна и двери, модернизировали пищеблок.

Работы провели по госпрограмме Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».