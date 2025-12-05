Детский сад на Московской улице в Воскресенске отремонтируют в 2026 году

В Воскресенске продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы № 5 на Московской улице. Подрядная организация приступила к внутренним отделочным работам.

Ремонт проводят по линии государственной программы Московской области и рамках национального проекта «Семья».

«Рабочие ведут устройство выравнивающей стяжки полов и стен, монтаж инженерных сетей. Со следующей недели начинается сборка строительных лесов для начала фасадных работ», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Специалистам предстоит полностью обновить кровлю и фасад, заменить инженерные коммуникации, радиаторы, сантехнику, двери и окна, а также привести в порядок групповые помещения, модернизировать пищеблок и благоустроить территорию вокруг здания.

Финальным штрихом станет оснащение детского сада современной мебелью и оборудованием.

Обновленное учреждение площадью почти две тысячи квадратных метров планируют открыть в 2026 году.