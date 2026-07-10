Детский сад на Московской улице отремонтируют в Воскресенске в 2026 году

Капитальный ремонт дошкольного учреждения в доме № 13 проводится в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья». Готовность объекта превысила 70%.

В здании продолжаются работы по внутренней отделке и инженерном оснащении. На фасаде устанавливают керамогранитную плитку с обрамлением окон. Внутри помещений ведется укладка плитки на стены, поверхности шпаклюют для чистовой отделки. Параллельно прокладывают слаботочные сети и завершают установку электрических щитов.

Общая площадь здания составляет 1965,7 квадратных метра. В планах — внутренняя отделка, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, модернизация пищеблока, систем пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Также благоустроят прилегающую территорию. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Завершить все работы планируют в 2026 году.