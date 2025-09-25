Детский сад на Монтажной улице отремонтируют в Чехове к концу 2025 года

Капитальный ремонт детского сада на улице Монтажная продолжается с января текущего года. Заместитель главы округа Александр Ротнов проконтролировал ход работ на объекте.

Детский сад посещают 160 детей из шести групп. На период ремонта воспитанников и их педагогов перевели в другие дошкольные учреждения. В здании полностью обновят отделку помещений, материалы перекрытий и кровли, окна и фасады, все инженерные сети и оборудование.

«Особое внимание было уделено качеству выполняемых работ, чтобы убедиться, что все соответствует установленным стандартам. Также было дано поручение подрядчику убрать весь мусор со строительной площадки, чтобы обеспечить безопасность и порядок на территории», — отметил Александр Ротнов.

В дошкольном отделении гимназии № 2 проводится ремонт по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить капитальный ремонт дошкольного отделения планируют в конце четвертого квартала текущего года.