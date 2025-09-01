Детский сад на Молодежной улице в Раменском открыли 1 сентября

Детский сад «Умка» открылся на Молодежной улице в Раменском округе 1 сентября. Он рассчитан на 225 мест.

Как рассказали в региональном Минстрое, в двухэтажном здании разместили десять групп для детей от полутора до семи лет. Одна из них рассчитана на 20 мест для детей до трех лет.

Для воспитанников обустроили музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и другие помещения. На территории разместили теневые навесы, площадки для занятий физкультурой, качели, игрушечные автомобили и автобусы. Там провели комплексное озеленение.

Работы провели по госпрограмме.