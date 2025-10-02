Детский сад на Молодежной улице в Белоозерском отремонтируют в 2026 году
В Воскресенске приступили к капитальному ремонту здания дошкольного отделения лицея № 23. Объект находится на улице Молодежной в Белоозерском, расположенном в городском округе Воскресенск.
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что подрядная организация «Союз Автодор» уже приступила к реализации проекта.
«На объекте работают больше 10 человек», — уточнили в ведомстве.
В здании площадью более тысячи квадратных метров проведут фасадные и кровельные работы, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят оконные и дверные блоки, а также осуществят отделку.
Дополнительно модернизируют входные группы, пищеблок, а для оснащения помещений закупят новую мебель.
Обновленный детский сад откроет свои двери в 2026 году
Финансирование работ осуществят за счет средств регионального бюджета в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».