Детский сад на Молодежной улице в Белоозерском отремонтируют в 2026 году

В Воскресенске приступили к капитальному ремонту здания дошкольного отделения лицея № 23. Объект находится на улице Молодежной в Белоозерском, расположенном в городском округе Воскресенск.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что подрядная организация «Союз Автодор» уже приступила к реализации проекта.

«На объекте работают больше 10 человек», — уточнили в ведомстве.

В здании площадью более тысячи квадратных метров проведут фасадные и кровельные работы, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят оконные и дверные блоки, а также осуществят отделку.

Дополнительно модернизируют входные группы, пищеблок, а для оснащения помещений закупят новую мебель.

Обновленный детский сад откроет свои двери в 2026 году

Финансирование работ осуществят за счет средств регионального бюджета в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».