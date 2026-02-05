Детский сад на Кропоткинской улице в Дмитрове отремонтируют в этом году

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии «Логос» продолжается на Кропоткинской улице в Дмитрове. Демонтажные работы почти завершили.

Площадь детского сада составляет почти две тысячи квадратных метров. Рабочие обновят инженерные сети, кровлю, фасад, а также установят новые системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Модернизация коснется групповых помещений и пищеблока. Прилегающую территорию позже благоустроят.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Их финансируют из регионального бюджета.

Обновленное здание откроет двери для детей уже в этом году.