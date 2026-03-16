Детский сад на Кропоткинской улице в Дмитрове отремонтируют в этом году

На Кропоткинской улице в Дмитрове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии «Логос». Работы выполнили на четверть.

Сейчас на площадке трудятся более 30 рабочих, которые используют две единицы техники. Строители обновляют фасад и кровлю, возводят внутренние перегородки, монтируют инженерные сети и штукатурят стены.

Общая площадь детского сада составляет почти две тысячи квадратных метров. В здании появятся новые системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, специалисты обновят пищеблок и благоустроят прилегающую территорию.

Работы проводят по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств.

Открытие обновленного дошкольного учреждения запланировано уже на этот год.