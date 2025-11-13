Детский сад на Кропоткинской улице в Дмитрове отремонтируют в 2026 году

В Дмитрове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии «Логос» на Кропоткинской улице. Сейчас на объекте завершаются демонтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент готовность здания составляет около 10%. Подрядчик заканчивает разбор внутренних конструкций и кровли и готовится перейти к основным строительным работам.

Согласно проекту, в детском саду площадью более 1,9 тысячи квадратных метров полностью обновят крышу, инженерные сети, системы водоотведения, видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит групповые, пищеблок, а также фасад здания. После завершения основных работ благоустроят прилегающую территорию.

Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.