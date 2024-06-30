Детский сад на Красногвардейском бульваре в Подольске отремонтируют к осени

Капитальный ремонт детского сада продолжается на Красногвардейском бульваре в Подольске. Рабочие проводят отделку помещений.
Здание детского сада не ремонтировали с 1973 года — именно тогда его построили. Сегодня реконструкцию проводят из современных материалов.
«Завершаются работы по внутренним инженерным сетям, в самом разгаре отделочные работы, продолжается укладка плитки. В коридорах плитку уже уложили. Теперь укладывают в санузлах. Идет покраска обоев, работы по устройству кровли», — сказала председатель комитета архитектуры и строительства администрации Подольска Лилия Дикая.
Пусконаладку в учреждении планируют провести до 15 августа. Далее до 23 августа в детский сад завезут оборудование. Открытие должно состояться 1 сентября.