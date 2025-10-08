Детский сад на Юбилейной улице в Серпухове отремонтируют в 2026 году

Дошкольное отделение средней школы № 18 ремонтируют на улице Юбилейной в Серпухове. Специалисты уже наполовину завершили демонтаж конструкций.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что рабочие также приступили к ремонту кровли.

В ходе капитального ремонта школьного здания площадью более 3,5 тысячи квадратных метров специалисты заменят оконные блоки и двери, построят межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции и осветительные приборы, утеплят и покрасят стены, а также уложат новый пол.

Кроме того, в рамках проекта, который планируют реализовать в следующем году, рабочие модернизируют пищеблок, проложат новые инженерные коммуникации и обновят кровлю.

В здании детского сада установят новые мебель и оборудование.

В общей сложности в 2026 году в Подмосковье капитально отремонтируют 36 детских садов.