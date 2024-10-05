Детский сад на 60 мест заработал в жилом комплексе «Одинцово-1»

Социальная инфраструктура в Одинцовском городском округе продолжает развиваться. Здание детского сада на 60 человек в жилом комплексе «Одинцово-1» уже запустили в эксплуатацию.

Новый детский сад в жилом комплексе рассчитан на 60 малышей. Здание оборудовали методическим и медицинским кабинетами, пищеблоком, помещениями для групповых занятий и кружков. На прилегающей территории обустроили игровые и физкультурные площадки с теневыми навесами. Провели комплексное озеленение.

Отметим, жилой комплекс «Одинцово-1» находится в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками — Ульяновским, Подушкинским и Мещерским. В комплексе уже открыты школа на 1160 учеников, один детский сад для 350 малышей и три — для 60 ребят каждый. Всего проектом предусмотрели две школы и восемь детских садов.

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