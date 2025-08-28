Детский сад на 60 мест откроют в жилом комплексе «Одинцово-1»

Новый детский сад в микрорайоне «Одинцово-1» откроет свои двери 1 сентября. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 60 детей от трех до семи лет.

Предусмотрены в саду групповые комнаты, медицинский и методический кабинеты, пищеблок и кружковая. Прилегающая территория включает игровые зоны с теневыми навесами и спортивную площадку, разделенную по возрастным группам.

Проект реализован в рамках комплексного развития территории — в соответствии с данной концепцией в новых подмосковных жилых комплексах возводится не только жилье, но и социальная инфраструктура за счет внебюджетных источников.

Напомним, что 1 сентября в Одинцовском округе откроется еще один детский сад в жилом комплексе «Инновация». Дошкольное учреждение в рабочем поселке Новоивановское будет рассчитано на 185 мест — это восемь групп детей в возрасте от двух до семи лет.