Детский сад на 380 мест в ЖК «Лайково» в Одинцове откроют в 2025 году

В жилом комплексе «Лайково» Одинцовского городского округа в следующем году появится новый детский сад на 380 воспитанников. Строительная готовность объекта достигла 70%.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил стройплощадку образовательного учреждения. У здания уже готова крыша, сейчас рабочие заканчивают фасадные работы, устанавливают окна и двери.

«На прилегающей территории подрядчик подготовил основание для прогулочных веранд, в ближайшие недели приступят к укладке первого слоя асфальта. Всего на площадке 32 человека. Отмечу, что темпы пока недостаточно высокие. Сейчас ключевая задача — решить вопросы с финансированием, это позволить нарастить силы на объекте. Весной 2025 года должны завершить все работы по зданию и территории, включая благоустройство и озеленение, а летом детский садик откроется для посещения», — рассказал руководитель муниципалитета.

Площадь сада составит пять тысяч квадратных метров. Там смогут заниматься 16 групп детей. Для воспитанников предусмотрели физкультурный и музыкальный залы, разнонаправленные кружковые классы, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. На территории здания появятся площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые пространства.

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