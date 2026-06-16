Детский сад на 350 мест построят в Одинцове в 2028 году

В жилом комплексе «МЫС» появится детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Проект дошкольного учреждения уже проходит завершающий этап экспертизы, а завершить строительство планируют к концу 2028 года.

Вопросы реализации проекта глава Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил с представителями застройщика. Будущий детский сад станет частью образовательного кластера, который создадут на территории жилого комплекса. Помимо дошкольного учреждения, в него войдет школа. После завершения всех работ объект передадут в муниципальную собственность.

«Одним из важных элементов инфраструктуры жилого комплекса „МЫС“ будет образовательный кластер. В него войдут дошкольное образовательное учреждение на 350 мест и школа. Завершение строительства запланировано на конец 2028 года. После этого здание передадут в муниципальную собственность», — отметил Андрей Иванов.

Проект предусматривает строительство здания необычной дугообразной формы. В его составе предусмотрены два надземных этажа и технический подземный уровень. Общая площадь объекта превысит пять тысяч квадратных метров. Внутри разместят 14 разновозрастных групп для детей в возрасте от двух до семи лет.

По информации застройщика, согласование архитектурного облика уже завершено. В настоящее время проектная документация находится на финальной стадии прохождения государственной экспертизы. После получения положительного заключения компания сможет перейти к следующим этапам реализации проекта.

Во время обсуждения глава округа отдельно обратил внимание на транспортную доступность будущего учреждения. Он подчеркнул, что рядом с детским садом необходимо предусмотреть достаточное количество парковочных мест для сотрудников и родителей. Представители застройщика сообщили, что этот вопрос будет учтен при дальнейшей проработке территории.