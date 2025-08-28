Детский сад на 350 мест построили в ЖК «Одинцово-1»

Современный детский сад на 350 мест в жилом комплексе «Одинцово-1» почти готов к открытию. Здание площадью свыше 7,5 тысяч квадратных метров спроектировано так, чтобы принять группы разных возрастных ступеней — от 1,5 до 7 лет.

Здесь предусмотрено 15 групповых помещений для игр, занятий и ухода за детьми, а также для оказания методической помощи родителям. Кроме того, в здании разместят прачечную, медицинский и пищевой блоки, обеспечившие бытовые и хозяйственные нужды учреждения.

Отдельные залы организовали для развивающих занятий — музыкальные и физкультурные, а также универсальную кружковую комнату. Также откроют кабинеты для индивидуальных занятий с психологом и логопедом, что позволит работать с каждым ребенком по его потребностям.

Все зоны разделены между собой по возрастным группам для безопасности и удобства перемещения детей разного возраста.

Такой комплекс позволит обеспечить полноценное развитие детей и создать комфортные условия для воспитания и ухода за ними в рамках современного образовательного пространства.