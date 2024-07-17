Детский сад на 350 мест откроют в Балашихе к 1 сентября

В жилом комплексе «Измайловский лес» строят новый детский сад на 350 мест. Готовность здания составляет 96%. Открытие планируется 1 сентября этого года.

На данный момент заканчиваются фасадные и отделочные работы, осталось проложить внутренние сети, а также благоустроить территорию. В трехэтажном здании будет 15 групп, в них уже начинают завозить мебель и учебное оборудование. Также в учреждении организованы отдельные блоки для занятий музыкой и физкультурой, медицинский кабинет и кухня.

Принять первых воспитанников в новом детском саду планируют уже 1 сентября 2024 года.

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