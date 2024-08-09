Детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют к осени

В городском округе Лобня завершается строительство нового образовательного комплекса, в который войдут школа на 2200 мест и детский сад на 330 воспитанников. Оба объекта расположатся в микрорайоне Катюшки и значительно разгрузят образовательную инфраструктуру города.

На строительстве детского сада трудятся более 30 специалистов, которые уже занимаются установкой детской мебели и пусконаладкой инженерных систем. Новый детский сад включит 14 групповых помещений, оснащенных спальнями, буфетами и игровыми зонами. Также предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, а также пищеблок и административные помещения.

На территории детского сада будут организованы 14 прогулочных игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки. Открытие детского сада ожидается в ближайшие месяцы, что станет значимым шагом к улучшению образовательных условий в Лобне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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