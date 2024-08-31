Детский сад на 330 мест в Лобне откроют в начале учебного года

Подрядчик завершил строительство детского сада на 330 мест в микрорайоне Катюшки в Лобне. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Учреждение примет воспитанников в начале учебного года.

Общая площадь детского сада — пять тысяч квадратных метров. В нем расположатся 14 групп для детей от полутора до семи лет.

Учреждение оснащено групповыми помещениями со спальнями, буфетом, залами для занятий музыкой и физкультурой, медицинским блоком, кабинетами для психолога и логопеда, пищеблоком, а также административными и техническими помещениями.

На территории детского сада обустроили 14 игровых площадок с теневыми навесами, а также две спортивные зоны.

Объект соответствует всем требованиям для комфорта, безопасности и развития детей. Воспитанники придут сюда в начале учебного года.

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