Детский сад на 325 мест открыли в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе

Новое дошкольное учреждение появилось в Ленинском округе. В нем будут действовать образовательные программы с акцентом на развитие и коррекцию речи.

Учреждение входит в структуру общеобразовательного центра «Лидер». В детском саду будут заниматься дети в 14 группах.

«Сад оснащен новейшим оборудованием: здесь есть залы для музыки и физической культуры, большая столовая, а также все помещения снабжены необходимой техникой. Мы уже наняли сотрудников, но продолжаем работать над их квалификацией. Одной из основных задач центра „Лидер“ является регулярное повышение квалификации педагогов и теперь воспитателей тоже», — отметил директор учреждения Антон Лагутин.

В здании есть столовая и медблок, залы для музыки и физкультуры, а также методический кабинет. Территория учреждения благоустроена и озеленена.

Отметим, что в жилом комплексе «Восточное Бутово» действуют пять детских садов, две школы и поликлиника. Скоро приступят к возведению многоуровневого паркинга.