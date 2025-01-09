Детский сад на 325 мест откроют в Ленинском округе в феврале этого года

В жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского городского округа завершили строительство детского сада на 325 человек. Это уже шестое дошкольное учреждение в микрорайоне. Глава муниципалитета Станислав Каторов осмотрел новое здание.

По словам руководителя округа, детский сад просторный и светлый, здание построили по современным стандартам: группы оборудовали мебелью, проекторами, интерактивными досками и другой необходимой техникой и материалами.

«В детском саду будут функционировать 14 групп, среди которых две группы ясельные для детей от двух до трех лет, что очень актуально для молодых родителей из этого большого комплекса», — добавил Станислав Каторов.

Он также пояснил, что построенное дошкольное учреждение полностью устранит очередь на места в детские сады для малышей в возрасте от трех до семи лет в этом микрорайоне.

«На конец 2024 года уже подали более 150 заявлений на зачисление. Я убежден, что к февралю мы заполним все места и откроем сад, который станет дошкольным учреждением образовательного центра „Лидер“», — заключил глава Ленинского городского округа.

Напомним, что в этом году завершат строительство школ на 1350 учеников в поселке Развилка в жилом комплексе «Римский» и на 1675 человек в Сапроново в жилом комплексе «Первый Квартал». Помимо этого, возведут пять детских садов: в жилых комплексах «Зеленые Аллеи», «Пригород Лесное» и других районах.