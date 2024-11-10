Детский сад на 315 мест возведут вблизи ЖК «Аникеевский» в Красногорске

В городском округе Красногорск на стройплощадке нового жилого комплекса «Аникеевский» завершили монолитные работы. Рядом возводят детский сад на 315 человек.

Жилой комплекс «Аникеевский» — это проект группы компаний «Гранель». Его строят между Новорижским и Волоколамским шоссе. Там появятся жилые дома высотой от четырех до шести этажей и огороженные благоустроенные дворы. Рядом возведут все необходимые объекты социальной инфраструктуры: детские сады, больницы, школы.

Сейчас строители ведут работы в жилых корпусах 12.2, 13, 20/1, 20/2, 21 и 22 и строят детский сад на 315 малышей.

На объекте уже провели монолитные работы, завершают кладочные и установку кровли. Также строители выполняют внутреннюю отделку мест общего пользования и технических помещений.

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