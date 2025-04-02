Детский сад на 300 мест построят в ЖК «Публицист» в Пушкино

В Пушкинском округе продолжают строительство жилого квартала «Публицист». Рабочие приступили к возведению детского сада на территории комплекса.

Специалисты уже обустроили котлован и начали устанавливать плиты фундамента. Кроме того, они произвели гидроизоляцию. Новый детский сад сможет одновременно вместить 300 дошкольников.

Жилой квартал «Публицист» будут строить в четыре этапа. На каждом из них вместе с жилыми домами в эскплуатацию будут вводить социальную инфраструктуру.

Кроме того, застройщик займется благоустройством лесопарка на площади 20 гектаров.