Детский сад на 300 мест построят в Пушкино в 2026 году

Новый детский сад планируют построить вблизи улицы Зеленая роща в Пушкино. Срок окончания работ — 2026 год. Учреждение будет рассчитано на 300 мест.

Здесь разместятся 12 групп. В детском саду будут ждать детей от двух до семи лет. Проект облика объекта уже одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области. Подрядчик должен будет также благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

Для реализации проекта создадут 62 новых рабочих места. Добавим, что развитию системы образования, в том числе дошкольного, в Пушкинском округе уделяют особое внимание. Среди приоритетных задач в этом направлении: повысить качество работы отрасли и сформировать комфортные условия для детей.

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