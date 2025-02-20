Детский сад на 300 мест построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске

Строительная готовность социального объекта в настоящее время составляет 40%. Уже завершены монолитные работы, на 90% выполнена каменная кладка.

Специалисты занимаются кровельными работами, монтируют инженерные коммуникации и приступили к установке оконных стекол.

Общая площадь здания составит более четырех тысяч квадратных метров. В нем разместятся 12 групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Каждое групповое помещение будет многофункциональным — дети смогут принимать в нем пищу и спать, заниматься и играть.

В дошкольном учреждении также будут оборудованы актовый зал для праздничных мероприятий и занятий музыкой, комната для творчества, физкультурный зал, пищеблок и медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. У входа в здание разместят колясочную и зону ожидания.

Территория детского сада будет благоустроена: на ней обустроят две спортивные площадки и места для прогулок, посадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, разобьют цветники и газон. Рядом со зданием будет расположено пять парковочных мест, одно из которых предназначено специально для маломобильных групп населения.

Проектом застройки жилого комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура: два детских сада, школа, поликлиника, коммерческие помещения на первых этажах, спортивные и детские площадки, закрытые дворы и зоны тихого отдыха, пешеходный бульвар и велодорожки.