Детский сад на 300 мест откроется в Ленинском округе к 1 сентября

Строительная готовность детского сада в жилом комплексе «Первый Южный» Ленинского округа достигла 99 процентов. Открытие дошкольного учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года.

В жилом комплексе «Первый Южный» Ленинского городского округа завершается строительство детского сада для 300 воспитанников. Специалисты планируют получить заключение о соответствии здания установленным требованиям 28 июля, после чего учреждение сможет принять первых детей с 1 сентября 2026 года.

«На данный момент полностью выполнено благоустройство прилегающей территории, проведены отделочные работы. Пусконаладочные работы по садику завершены, недавно приступили к техническому обслуживанию. Отделочные работы на финальной стадии — готовность по отделке составляет 99 процентов. Оборудование закуплено и уже находится на строительной площадке, предстоит его монтаж», — рассказал руководитель строительства группы компаний «ФСК» Илья Косенков.

На территории детского сада уже оборудовали игровые площадки с песочницами и защитными навесами, высадили кустарники и разбили газоны. Сейчас специалисты завершают чистовую отделку помещений и приступают к монтажу оборудования.

Трехэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 13 групп. В детском саду предусмотрены спортивный и музыкальный залы, пищеблок, а также кабинеты для занятий с логопедом, психологом и преподавателем музыки.

Новое дошкольное учреждение позволит обеспечить местами детей из жилого комплекса «Первый Южный» и близлежащих микрорайонов.