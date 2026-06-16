Детский сад на 260 мест построят в Одинцове до конца 2026 года

В Одинцовском округе возводят детский сад на 260 мест в жилом комплексе «Одинцовские кварталы» рядом с деревней Солманово. Объект станет частью будущего образовательного комплекса и должен принять детей во втором квартале 2027 года.

В жилом комплексе «Одинцовские кварталы» продолжается строительство дошкольного учреждения. Работы ведутся в условиях действующей стройплощадки большого образовательного кластера, который включает несколько объектов. Помимо детского сада, здесь планируется возведение еще одного дошкольного учреждения и школы на 1100 учеников.

На объекте уже завершены отдельные этапы нулевого цикла. Сейчас рабочие монтируют вертикальные конструкции первого этажа и устанавливают опалубку для будущего перекрытия. Строительная готовность оценивается в 22 процента, на площадке задействованы 22 специалиста и три единицы техники.

Несмотря на сложные погодные условия в зимний период, темпы работ удалось сохранить. Подрядчик продолжает выполнение графика без значительных отклонений. Завершение строительства запланировано на начало 2027 года, после чего детский сад откроется во втором квартале.

Учреждение спроектировано с учетом современных требований к дошкольному образованию. В нем предусмотрены спортивные и игровые залы, развивающие комнаты, музыкальный кабинет, медицинский блок и зоны отдыха. Пространства адаптированы для разных возрастных групп детей.

«Мы держим стабильный темп строительства и контролируем каждый этап, чтобы объект был сдан в установленные сроки», — сказал представитель подрядной организации.

Детский сад станет первым этапом формирования крупного образовательного комплекса в районе.