Детский сад на 260 мест откроют в Одинцове в 2027 году

В жилом комплексе «Жаворонки Клаб» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 260 воспитанников. После завершения работ объект передадут в муниципальную собственность, а принять первых детей учреждение должно летом 2027 года.

Новый детский сад возводят на территории жилого комплекса «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе. Ход строительства проверил глава муниципалитета Андрей Иванов. По проекту здание будет трехэтажным и сможет обеспечить местами детей разных возрастных групп, от самых маленьких воспитанников до будущих первоклассников.

В дошкольном учреждении предусмотрено 11 групповых ячеек. Помещения оборудуют для детей раннего возраста, младших, средних и подготовительных групп. Также в здании разместят музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Это позволит организовать не только образовательный процесс, но и дополнительные занятия для всестороннего развития воспитанников.

«Подрядная организация в настоящий момент ведет монолитно-бетонные работы, кладку наружных стен и внутренних перегородок. Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Затем объект будет передан в муниципальную собственность. Для детей детский сад должен открыться в июне следующего года», — отметил глава округа.

Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории. Возле здания оборудуют игровые площадки с современными игровыми комплексами и теневыми навесами. Кроме того, для занятий физической культурой создадут отдельную площадку площадью 200 квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию новый детский сад позволит обеспечить дополнительными местами семьи, проживающие в жилом комплексе и близлежащих районах.