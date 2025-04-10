Детский сад на 250 мест построят в поселке Поварово в 2025 году

Строительство нового детского сада на 250 мест продолжается в поселке Поварово под Солнечногорском. На объекте уже возводят третий этаж — монтируют арматурный каркас стен и заливают монолитные бетонные конструкции.

В трехэтажном здании общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров разместятся колясочная, мед- и пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, административные и подсобные помещения.

На данный момент подрядчик «Агрострой» завершил 87% монолитных работ и активно занимается укладкой наружных стен и перегородок, а также обустройством ливневой канализации. Работы выполняют 43 специалиста и 10 единиц техники.

«Работы идут в графике. Уверен, что они будут закончены в срок. Дети и родители очень ждут этот важный социальный объект», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Строительство финансируется из бюджета Подмосковья и ведется в рамках государственной программы. Дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.